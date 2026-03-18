come evitare la truffa delle criptovalute online

In Italia, molte persone si affidano alle piattaforme online per investire in criptovalute, attirate dalla possibilità di ottenere profitti rapidi. Tuttavia, numerosi utenti hanno segnalato casi di truffe, in cui vengono sottratti soldi attraverso siti falsi o promesse ingannevoli. Le autorità hanno avviato indagini e avvertimenti per sensibilizzare il pubblico sui rischi di queste operazioni.

Roma, 18 marzo 2026 – Nel mondo delle criptovalute, l’illusione dei guadagni facili può trasformarsi in un incubo digitale in pochi clic. App false, schemi pump e dump, giveaway ingannevoli: i truffatori sono sempre un passo avanti e sfruttano la curiosità e l’entusiasmo degli investitori online. Riconoscere i segnali di allarme e sapere come proteggersi è l’unico modo per navigare nel mare spesso turbolento delle cripto-attività senza rimanere vittime di frodi. Le truffa dietro le criptovalute. Le criptovalute sono una truffa? No, ma spesso chi si nasconde dietro lo schermo lo è. Negli ultimi anni, le criptovalute hanno attratto milioni di investitori e altrettanti truffatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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