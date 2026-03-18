Come era la Viareggio di fine Ottocento fra miseria e sogni di grandeur

Viareggio alla fine dell’Ottocento era una città divisa tra la povertà delle famiglie e le speranze di grandezza legate al turismo. Le strade erano spesso strette e polverose, con poche infrastrutture, mentre alcuni imprenditori e operatori del settore balneare cercavano di sviluppare il porto e le strutture ricettive. La città viveva di lavoro modesto, ma anche di sogni di prosperità che si affacciavano lungo il mare.

Viareggio, 18 marzo 2026 – Viareggio alla fine dell’Ottocento è una realtà caratterizzata da due mondi contrapposti che il canale Burlamacca unisce e divide: quello marinaro delle darsene e dei cantieri, popolato da un’umanità operosa, che affronta con stoica rassegnazione una vita di fatica, miseria e dolore, e quello turistico, insediatosi decisivamente appena qualche decennio prima, frequentato dalla nobiltà e dalla borghesia di tutta Europa. Una realtà che viene rappresentata nella numerosa iconografia lasciataci dai pionieri della fotografia – i vari Magrini, Brogi, Alinari – come un paese generalmente sereno e spensierato. Fantastici chalet e stabilimenti balneari, dalle rotonde sospese sul mare, costituiscono la quinta ideale dove, ogni anno la città recita il ruolo di protagonista della commedia dell’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come era la Viareggio di fine Ottocento, fra miseria e sogni di grandeur Articoli correlati Dyson a prezzo incredibile, il tuo aspirapolvere dei sogni lo paghi una miseria: lo sconto scade a giorniUno sconto incredibile per l’aspirapolvere Dyson più ricercato: una vera occasione per acquistare un super dispositivo per le pulizie. Presentazione del libro: “Tutte Chiacchiere. Le voci e i silenzi delle donne italiane di fine ottocento”C'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche... Aggiornamenti e notizie su Come era la Viareggio di fine Ottocento... Temi più discussi: Ci giocavano i futuri campioni, ora invece... Chi ha ammazzato il torneo di Viareggio; Missione compiuta: terza vittoria e primo posto nel girone per la Serie D U18 alla Viareggio Cup; Fiorentina, la vittoria numero 200 nella storia del Torneo di Viareggio; La Juventus si aggiudica la settima edizione della Viareggio Women's Cup. Risultati Torneo Viareggio 2026 | Serie D a valanga, Fiorentina ok ai rigori, Genoa eliminato! (17 marzo)Risultati Torneo Viareggio 2026 oggi, martedì 17 marzo, diretta gol live score delle otto partite che si giocano per gli ottavi di finale. ilsussidiario.net Viareggio Cup: l’Under 18 Serie D non si ferma più, superato l’Uyss New York per 7-0Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni la selezione di Giannichedda entra nel gruppo delle migliori otto del torneo ... grossetosport.com Vi aspettiamo sabato 21 e domenica 22 a Viareggio in piazza Mazzini. Se avete voglia di fare un giro in pista con i vostri fuoristrada contattate: @offroadclubversilia #generalauto #jeepitalia - facebook.com facebook La #Juventus Women U19 ha vinto il prestigioso Torneo di Viareggio #ViareggioWomensCup x.com