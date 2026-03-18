Come aggirare la paralisi dello Stretto di Hormuz? La proposta folle e virale dell’ingegnere saudita
Un ingegnere saudita ha proposto una soluzione considerata inusuale per superare l’impasse nello Stretto di Hormuz. La regione vive una crisi acuta legata alle tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran, che hanno portato a una vera e propria paralisi del passaggio strategico. La proposta dell’ingegnere ha rapidamente fatto il giro sui social, suscitando discussioni tra esperti e analisti.
La crisi in Medio Oriente e il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran hanno trasformato il peggiore scenario geopolitico in realtà, ovvero la paralisi dello Stretto di Hormuz. Con il prezzo del petrolio che ha superato i 100 dollari al barile, l’ economia globale cerca una via d’uscita d’emergenza. In questo clima di estrema tensione, sui social è balzata la proposta di un canale artificiale di oltre 800 chilometri, rilanciata su X dall’ingegnere saudita Abdulaziz Al-Suhaibani per aggirare il blocco e collegare direttamente il Golfo Persico al Mar Arabico. Un’opera “mastodontica” che, nonostante le oltre 7,8 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore, non è stata presa molto sul serio, scatenando l’ironia del web a colpi di Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Open.online
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