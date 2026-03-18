Nel video in anteprima della puntata finale di Don Matteo 15 si vede don Massimo in una situazione che fa pensare a un possibile addio. Giovedì sera sarà trasmessa la puntata in cui si scoprirà cosa succede davvero. La serie potrebbe concludersi con questa stagione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su una eventuale prosecuzione.

È vero che è arrivato il momento di dire addio a Don Matteo. Ma c’è addio e addio. Nel senso che noi speriamo solo di salutare la fine della 15ma stagione in attesa di vedere la prossima. Non di dare l’estremo saluto a Don Massimo. Eppure, stando alla clip che vedete qui sopra, sembra che i giorni su questa Terra dell’amato prete investigatore interpretato da Raoul Bova, stiano per finire. O no? Qualcosa non torna. E, come sempre, c’è lo zampino di Cecchini. Il solito esilarante Nino Frassica. Cosa avrà mai detto in Caserma il Maresciallo per far credere a tutti che don Massimo sia in punto di morte? Persino il Capitano si comporta in maniera strana col prete che non ha mai sofferto: complimenti, scuse e attestati di stima. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Colpo di scena nel video in anteprima della puntata finale di Don Matteo 15: davvero don Massimo sta per morire? Giovedì sera la verità

Articoli correlati

Leggi anche: Raoul Bova: “Dopo il video di Corona volevo lasciare Don Matteo 15, proposi ai produttori di far morire Don Massimo”

Leggi anche: Don Matteo 15, Raoul Bova confessa: ”Dopo lo scandalo avevo proposto di far morire Don Massimo”

Tutti gli aggiornamenti su Colpo di scena nel video in anteprima...

Temi più discussi: Becciu, colpo di scena: il processo è da rifare, la decisione della Corte d’appello vaticana; The Beauty, Evan Peters spiega come il colpo di scena finale della prima stagione sarà ripreso nella seconda; Colpo di scena, il processo a Becciu è tutto da rifare; Processo Becciu da rifare, colpo di scena della Corte d'Appello vaticana: Rinnovare il dibattimento. Si ricomincia (quasi) da zero.

Colpo di scena L'Italia ai Mondiali? L'ipotesi del ripescaggio è possibile, ecco perchéE se il Mondiale 2026 avesse già pronto il suo primo clamoroso colpo di scena? Tra tensioni geopolitiche, dubbi sulla partecipazione dell’Iran e trattative dietro le quinte, prende forma uno scenario ... bluewin.ch

The Last of Us 3, colpo di scena nel cast: arriva una star di The Conjuring, e nessuno se l’aspettava!La terza stagione di The Last of Us si arricchisce di nuovi volti: la star di The Conjuring, Patrick Wilson, entra nel cast, portando a colpi di scena inediti. libero.it

NEVICA A CAGGIANO Colpo di coda dell’inverno a Caggiano, un ultimo saluto alla stagione fredda, mentre ci avviciniamo alla primavera. - facebook.com facebook

Colpo di coda invernale. Soffiano venti di Bora e Grecale. Tempo instabile o a tratti perturbato in tante regioni. #18marzo x.com