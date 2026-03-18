In questa stagione primaverile, le sneaker si vestono di colori pastello, con dettagli di raso e nastri invece delle tradizionali stringhe. Le scarpe sono pensate per chi cerca comfort e stile, puntando su un design che combina semplicità e dettagli eleganti. Le sneakerine più belle della stagione si distinguono per le tonalità delicate e le finiture raffinate, ideali per il tempo libero.

La stagione primaverile porta con sé la voglia di rimettere ai piedi un bel paio di sneaker nel tempo libero all’insegna della comodità. Ma per una volta queste scarpe sportive potrebbero diventare anche gli accessori perfetti da abbinare a qualcosa di diverso. Non smette di dominare, infatti, la tendenza ballet e le sneakerine primavera 2026 tornano protagoniste. Questo ibrido tra un paio di scarpe da ginnastica e delle ballerine ha cominciato a spopolare un anno fa, ma ora ha preso decisamente un mood ancora più romantico e femminile, ispirato al mondo del balletto e della danza classica. Non solo. Dopo essere diventato feticcio di celebs come Bella Hadid e Amelia Gray, il trend ha invaso anche le passerelle più prestigiose, arrivando davvero dappertutto e ispirando anche altri brand gettonatissimi dalle fashioniste. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Colori pastello, nastri al posto delle stringhe e dettagli di raso per le sneakerine più belle della stagione

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