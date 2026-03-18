COLD HARBOUR LA CASA DEGLI ORRORI INVISBILI di Francis Brett Young

Tra i romanzi gotici meno noti ma di grande fascino del primo Novecento, Cold Harbour di Francis Brett Young si distingue per la sua atmosfera inquietante. Il libro narra le vicende ambientate in una casa misteriosa, dove eventi strani e inquietanti si susseguono. La storia, ricca di dettagli e atmosfere cupe, si concentra sulla descrizione di ambienti e personaggi immersi in un clima di tensione e paura.

Tra i romanzi gotici meno conosciuti ma più affascinanti del primo Novecento, Cold Harbour di Francis Brett Young occupa un posto particolare. Pubblicato originariamente nel 1924, il libro è rimasto a lungo quasi introvabile in italiano fino alla recente edizione pubblicata a gennaio 2026 da Agenzia Alcatraz nella collana La biblioteca di Lovecraft. Si tratta di un romanzo breve ma denso, sospeso tra horror soprannaturale e thriller psicologico, capace di costruire un’atmosfera inquietante senza mai ricorrere a effetti sensazionalistici. Trama. La vicenda ruota attorno alla casa di Cold Harbour, una dimora isolata abitata dall’enigmatico Mr. Furnival e dalla fragile moglie Jane. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - COLD HARBOUR. LA CASA DEGLI ORRORI INVISBILI di Francis Brett Young Articoli correlati Terra Nova trovata in condizioni di abbandono: sequestro penale per “casa degli orroriUn cane di razza terranova è stato sequestrato a Nervi dopo essere stato trovato in condizioni di abbandono totale. La ‘casa degli orrori’: non ubbidisce agli ordini, paziente lasciata a terra. Le testimonianze shockAncona, 23 gennaio 2026 – Una paziente “lasciata a terra senza essere pulita” perché non aveva ubbidito a quello che impartiva Dina Mogianesi. Approfondimenti e contenuti su Francis Brett Young Per la prima volta in italiano Cold Harbour. La casa degli orrori invisibili di Francis Brett YoungIn libreria per la prima volta in italiano ‘Cold Harbour’. La casa degli orrori invisibili’ di Francis Brett Young un romanzo dagli echi gotici Durante una vacanza nel Black Country, i coniugi Wake ... corrierenazionale.it Cold Harbour. La casa degli orrori invisibiliDurante una vacanza nel Black Country, i coniugi Wake trascorrono un pomeriggio a Cold Harbour, la magione dove vive il sinistro Mr. Furnival, un industriale in rovina, con la moglie Jane. Le poche ... illibraio.it