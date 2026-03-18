Cni ingegneri sostengono progetto nuovo Codice costruzioni ma vanno risolte alcune criticità

Gli ingegneri hanno espresso il loro sostegno al nuovo progetto di Codice delle costruzioni, ma evidenziano che alcune criticità devono essere risolte. Il testo attuale dell'edilizia, in vigore da circa vent’anni, viene giudicato ormai datato e necessita di aggiornamenti. La discussione riguarda soprattutto aspetti tecnici e normativi che richiedono interventi specifici per migliorare l’efficienza e la sicurezza nel settore edilizio.

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