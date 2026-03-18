Cmb Valbisenzio ko Anche i Lions perdono

Lo scorso weekend le squadre della Cmb Valbisenzio e dei Lions hanno subito sconfitte nel girone B di Divisione Regionale 1. La Cmb Valbisenzio ha perso una partita importante, mentre anche i Lions sono usciti sconfitti dalla loro gara. Entrambe le formazioni hanno affrontato un momento difficile nel campionato e non sono riuscite a ottenere punti.

Weekend da dimenticare, quello scorso, per le pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1. Sia Montemurlo che il Centro Minibasket Valbisenzio vanno infatti al tappeto in occasione della 25° giornata del torneo. Partiamo dai Lions, giunti al quarto stop di fila. Stavolta i biancorossi cedono il passo sul parquet amico a Scandicci, che si impone per 84-71. Gli ospiti vengono trascinati al successo dal tandem composto da Agnoloni e Fogli, autori di 39 punti in due, mentre ai padroni di casa non bastano le prove dei quattro giocatori in doppia cifra, con Filippo Vettori a chiudere da miglior marcatore dei suoi con 16 punti. Dopo questo passo falso, Montemurlo resta inchiodata a quota 16 punti in classifica e viene agganciata proprio da Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cmb Valbisenzio ko. Anche i Lions perdono Articoli correlati Lions e Cmb Valbisenzio. Doppia battuta d’arrestoFine settimana amaro, quello scorso, per le pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1. Lions, quarta sconfitta. Ko anche per ValbisenzioWeekend amaro per le formazioni pratesi che partecipano al campionato di Divisione Regionale 1. Aggiornamenti e notizie su Cmb Valbisenzio Discussioni sull' argomento Cmb Valbisenzio ok. Battuto Calenzano; Cmb Valbisenzio ok Battuto Calenzano. Cmb Valbisenzio ko. Anche i Lions perdonoWeekend da dimenticare, quello scorso, per le pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1. Sia Montemurlo che ... lanazione.it Cmb Valbisenzio ok. Battuto CalenzanoDomenica dolce e amara, quella scorsa, per le due squadre pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale ... msn.com