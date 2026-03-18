Clusone | 42ª rassegna unisce gospel pop e tradizione

A Clusone si terrà la 42ª rassegna che combina gospel, pop e musica tradizionale, attirando artisti provenienti da diversi paesi. L’evento si svolgerà sabato 21 marzo alle ore 21 e vedrà la partecipazione di vari musicisti che si esibiranno in diversi spettacoli. La manifestazione si svolge nella Val Seriana e coinvolge il pubblico con una serie di concerti e performance musicali.

La Val Seriana si prepara a diventare un palcoscenico internazionale quando, sabato 21 marzo alle ore 21.00, la Sala Teatro Monsignor Tomasini di Clusone ospiterà la 42ª edizione della rassegna corale cittadina. In questa serata unica, il coro Idica celebrerà i suoi 69 anni di attività invitando ospiti esterni come il coro Voci per Voi di Melegnano e i Vocal Vibes Bologna Gee Club per proporre un mix inedito tra gospel, pop e tradizione locale. L’evento non è solo uno spettacolo musicale, ma un atto di continuità storica che lega le radici orobiche alla modernità del canto corale contemporaneo. L’iniziativa mira a trasformare una piccola comunità montana in un hub culturale capace di attrarre pubblico da fuori regione, dimostrando come l’identità territoriale possa evolversi senza perdere la sua anima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clusone: 42ª rassegna unisce gospel, pop e tradizione Articoli correlati Leggi anche: Rassegna corale a Clusone fra gospel e pop con il Coro Idica Musica nelle piazze. X Factor e Tiromancino nella Santa Croce pop. Concerti gospel e jazz"Siamo pronti a vivere una notte di San Silvestro indimenticabile, con un’offerta culturale pensata per ogni generazione.