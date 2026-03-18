Clamoroso in Coppa d’Africa | dopo 2 mesi il Marocco è campione a tavolino beffa per il Senegal Le motivazioni dietro la decisione

In Coppa d’Africa, il Marocco si è laureato campione a tavolino dopo due mesi, una decisione che ha sorpreso il Senegal. La vittoria è stata annullata con una sconfitta per 3-0, a causa di una decisione legale che ha coinvolto la partita. Nel frattempo, un tentativo di Brahim Diaz, descritto come maldestro, ha attirato l’attenzione, contribuendo alla controversia.

Prima campioni per due mesi. Poi sconfitti a tavolino per 3-0. Il pallonetto (o meglio, il tentativo maldestro) di Brahim Diaz è allucinazione collettiva. E il gol ai supplementari di Pape Gueye perde completamente di valore. La Federazione calcistica africana (CAF) cambia clamorosamente la storia: accoglie il ricorso del Marocco e gli assegna la Coppa d’Africa vinta a gennaio dal Senegal. Dopo l’1-0 in finale “sul campo” per Hakimi e compagni arriva il successo d’ufficio ribaltato in secondo grado dalla Commissione d’Appello. “In merito al ricorso presentato dalla FRMF sull’applicazione degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso in Coppa d’Africa: dopo 2 mesi il Marocco è campione a tavolino, beffa per il Senegal. Le motivazioni dietro la decisione Articoli correlati Clamoroso, Senegal squalificato, il Marocco vince la Coppa d’Africa a tavolino due mesi dopo la finaleRoma, 17 marzo 2026 – Il Marocco è campione della Coppa d'Africa con oltre due mesi di ritardo. Coppa d’Africa 2025, clamoroso ribaltone della CAF! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... SCANDALO IN COPPA D’AFRICA! #senegal #marocco #brahimdiaz #rigore #var Contenuti utili per approfondire Clamoroso in Coppa d'Africa dopo 2 mesi... Temi più discussi: Clamoroso! Il Marocco vince la Coppa d'Africa a tavolino: verdetto ribaltato due mesi dopo; Clamoroso in Coppa d'Africa: il Senegal perde a tavolino, Marocco campione; Ribaltone clamoroso: la CAF toglie la Coppa d'Africa al Senegal e assegna la vittoria al Marocco; Clamoroso: tolta la Coppa d'Africa al Senegal, titolo al Marocco. Coppa d'Africa: Marocco campione a tavolino. Clamorosa decisione della CafIl Marocco, con oltre due mesi di ritardo, è campione d'Africa. La decisione arriva dal Caf, la Confederazione africana di calcio. areanapoli.it Clamoroso, Marocco campione d’Africa al posto del Senegal! Accolto il ricorso 2 mesi dopo la finaleIl Marocco ha vinto la Coppa d’Africa 2025 al posto del Senegal. Clamoroso ribaltone a 2 mesi dal ricorso. Mané e compagni avevano abbandonato il campo per oltre 10 minuti prima di rientrare e poi ... fanpage.it CLAMOROSO!!! VITTORIA A TAVOLINO DEL MAROCCO IN COPPA D'AFRICA! La Federazione Africana ha tolto la vittoria del Senegal nominando il Marocco Campione d'Africa Cosa ne pensate - facebook.com facebook Clamoroso: Coppa d’Africa assegnata al #Marocco a tavolino Il motivo è legato alla decisione del #Senegal di abbandonare il campo per protestare contro il rigore concesso al Marocco. Segui le ultime notizie in diretta ora su #Sportitalia #AFCON x.com