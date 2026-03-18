La cooperativa Clai, con 600 dipendenti e 255 soci, festeggia oggi il suo 64º anniversario. Fondata nel territorio imolese, questa realtà imprenditoriale si distingue per la sua presenza consolidata nel settore e per la rete di collaborazioni che si è sviluppata nel tempo. La celebrazione coinvolge tutti i soci e i lavoratori che contribuiscono alla sua attività quotidiana.

La cooperativa Clai compie oggi 64 anni, un traguardo che segna non solo la durata temporale ma la vitalità di un modello imprenditoriale radicato nel territorio imolese. Nata il 20 marzo 1962 da un gruppo di mezzadri e allevatori, l’azienda ha trasformato una intuizione storica in una realtà strutturata con quattro stabilimenti produttivi sparsi tra Imola, Faenza, Langhirano e Palazzuolo sul Senio. Il bilancio attuale conta oltre 600 dipendenti e 255 soci, uniti da un patto sociale che attraversa tre generazioni. Oltre alla produzione di salumi storici come la salsiccia stagionata Passita di Romagna e il salame senza conservanti Imola 1962, il gruppo ha ampliato l’offerta includendo formaggi artigianali toscani del marchio Faggiola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clai a 64 anni: 600 dipendenti e 255 soci celebrano

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