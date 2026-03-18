Civitavecchia terminati i lavori di ristrutturazione del Forte Michelangelo | riconsegnate le aree alla Capitaneria

Questa mattina a Civitavecchia si è conclusa la ristrutturazione del Forte Michelangelo, con la consegna ufficiale delle aree alla Capitaneria di Porto. I lavori di riqualificazione hanno interessato diverse zone dell'antico forte, che ora vengono restituite alle autorità marittime per le loro attività. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della Capitaneria.

Civitavecchia, 18 marzo 2026 – Si è svolta questa mattina, presso il Forte Michelangelo, la riconsegna formale alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia delle aree oggetto di importanti lavori di riqualificazione. Presenti, oltre al Comandante della Capitaneria di Porto e Direttore Marittimo del Lazio Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, il Vice Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, il Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio Abruzzo e Sardegna Ing. Carlo Guglielmi, il Sindaco dott. Marco Piendibene ed il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Ing. Raffaele Latrofa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Scuola-lavoro, la Guardia Costiera apre le porte del Forte Michelangelo agli studenti di CivitavecchiaCivitavecchia, 10 febbraio 2026 – Ieri 24 studenti del 4° anno dell’IISS “Stendhal – Calamatta” indirizzo nautico hanno varcato i cancelli della... Leggi anche: Urgnano, quasi terminati i lavori alla Sala delle Quattro Stagioni finanziati con le indennità della giunta Aggiornamenti e contenuti dedicati a Forte Michelangelo Forte Michelangelo, lavori da 4 milioni: il restyling è completatoConcluso il maxi intervento tra sicurezza, impianti e restauro: ora si punta a una fruizione più ampia del simbolo cittadino ... civonline.it Guardia Costiera, completati i lavori al Forte MichelangeloÈ avvenuta questa mattina, la consegna formale di fine lavori relativi alla manutenzione straordinaria del Forte Michelangelo. Si tratta interventi conclusi dal Provveditorato Interregionale alle Oper ... trcgiornale.it