Cinque cartelle esattoriali ma avevo pagato tutto da anni

Un uomo di Montefegatesi si trova a ricevere cinque cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonostante abbia pagato tutto diversi anni fa. La vicenda ha avuto inizio il 6 marzo, quando il corriere postale Speedy si è presentato nel suo paese con le raccomandate. La situazione ha causato sorpresa e confusione tra i residenti e il destinatario.

Lucca, 18 marzo 2026 – La disavventura di un signore di Montefegatesi inizia lo scorso 6 di marzo all’arrivo in paese del corriere postale Speedy. Gli consegna 5 comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate contenenti altrettante cartelle esattoriali da pagare, con tanto di mora aggiuntiva per il ritardo, dall’ammontare di circa 2mila euro. Scongiurato il malore iniziale per il contenuto delle lettere, è subentrata la sorpresa, anche perché non gli risultavano debiti pendenti. Tuttavia si è affannato a trovare le ricevute, non senza difficoltà. Le cartelle risalenti fino al 2018. “Alcune cartelle risalivano al 2018 e al 2019, riferite a bolli già pagati - spiega -, mentre altre erano attribuite a importi in rateizzazioni già definite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Cinque cartelle esattoriali, ma avevo pagato tutto da anni” Articoli correlati Rottamazione cartelle esattoriali: segui queste indicazioni o devi pagare tuttoPer una corretta rottamazione delle cartelle esattoriali, è necessario seguire questi consigli, altrimenti si deve pagare tutto. Cartelle esattoriali "selvagge": il Tribunale blocca il recupero di un credito da 234 mila euroUna sentenza fa chiarezza sui limiti della riscossione coattiva per i crediti garantiti dal fondo Pmi. Tutto quello che riguarda Cinque cartelle Discussioni sull' argomento Rottamazione 5, ecco chi (e come) può sfruttare la nuova definizione agevolata; Cinque cartelle esattoriali, ma avevo pagato tutto da anni; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Imu non versata, accertata evasione per 9 milioni di euro: Palazzo Moroni pronto a far scattare le cartelle esattoriali. Studio Laudando. . Hai ricevuto una cartella esattoriale per un debito di molti anni fa Prima di pagare, fermati. Molte cartelle “vecchie” possono essere prescritte oppure notificate in modo irregolare. E se paghi senza verificare, potresti perdere il diritto di f - facebook.com facebook