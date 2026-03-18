Giovedì 18 marzo 2026 alle ore 14.30, alla Cineteca Milano Mic e al CX Milan Bicocca, 68 studenti presenteranno dieci azioni concrete per salvare un progetto culturale. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela del patrimonio cinematografico. L’evento coinvolge studenti provenienti da diverse scuole e mira a promuovere l’impegno civico nel settore culturale.

La Cineteca Milano Mic e il CX Milan Bicocca accolgono giovedì 18 marzo 2026, alle ore 14.30, un raduno di sessantotto studenti delle scuole superiori provenienti da quattordici regioni italiane, uniti a trentadue docenti e dodici delegati dell’Associazione Festival Italiani di Cinema per affrontare la sfida della sopravvivenza del settore cinematografico. Questo evento segna l’inizio della quinta edizione del forum CinemaSarà, dove i giovani partecipanti hanno tre giorni di tempo per elaborare dieci azioni concrete volte a salvare il cinema, analizzando nuove frontiere tecnologiche come la realtà virtuale e i videogiochi. Il raduno dei giovani e la sfida decalogica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CinemaSarà: 68 studenti lanciano 10 azioni per salvare

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