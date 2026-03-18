Ciclone Jolina | Cisl chiede forestazione urgente

Il ciclone Jolina sta attualmente attraversando la Calabria, portando con sé forti piogge e venti intensi. Le condizioni meteorologiche stanno causando l’isolamento di alcune aree e danneggiamenti alle infrastrutture. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che hanno segnalato difficoltà nel garantire i servizi di emergenza e nel gestire le conseguenze del maltempo.

Il ciclone Jolina sta colpendo la Calabria con piogge abbondanti e venti impetuosi, isolando territori e danneggiando infrastrutture. La Cisl Calabria ha lanciato un appello urgente per un nuovo piano di cura del territorio che integri la forestazione come strumento di prevenzione idrogeologica. L’impatto immediato si vede nella viabilità compromessa e nelle imprese danneggiate, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per dare sollievo alle comunità colpite da mesi di prove severe. Dalla reazione immediata alla strategia a lungo termine. La risposta delle istituzioni e dei corpi operativi è stata rapida: Protezione civile, Vigili del fuoco, forze dell’ordine e lavoratori degli enti strumentali sono già mobilitati sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclone Jolina: Cisl chiede forestazione urgente Articoli correlati Cisl preoccupata sui dati dei tumori: "Urgente l’istituzione di un registro"di Daniele Rosi "Bene il dato sulle emergenze cardiovascolari, ma sui tumori gli indici sono preoccupanti". Aggressioni in Puglia: FdI chiede legge urgenteL’urgenza di proteggere chi cura è diventata una priorità assoluta per la politica regionale pugliese, dopo che episodi di violenza fisica contro... Tutti gli aggiornamenti su Ciclone Jolina Argomenti discussi: Il ciclone Jolina investe la Calabria: danni al capannone dell’azienda Guglielmo. Ciclone Jolina, l’allarme della Cisl Calabria: «Danni ingenti, servono ristori subito e un piano per il territorio»Il sindacato chiede interventi urgenti per imprese e infrastrutture colpite dal maltempo. «Il cambiamento climatico non aspetta: rilanciare la forestazione per fermare il dissesto idrogeologico». cosenzapost.it La Calabria nella morsa del ciclone Jolina: dopo il fango arriva la nevePiogge torrenziali e frane flagellano la regione, ma nelle prossime ore è atteso un brusco calo termico. Fiocchi bianchi fino a 900 metri. L'al ... zoom24.it