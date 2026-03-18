Nel ciclismo giovanile, si è conclusa con successo la Coppa Cei, considerata da alcuni come la

Qualcuno la considera la "Sanremo" degli "Allievi", fatte le debite proporzioni. E’ andata al laziale Andrea Fiacco l’edizione 2026 della "Coppa Cei", la classica di apertura della stagione. Il portacolori del "Team Coratti" ha conquistato la 75ª edizione. Una vittoria prestigiosa per il giovane corridore, al secondo anno nella categoria, arrivata al termine di una gara che ha saputo regalare emozioni forti e colpi di scena, davanti a un pubblico delle grandi occasioni. Agli ordini dei direttori di corsa Matteo Giannini e Alessio Baudone i 194 partenti, provenienti da 14 regioni, si sono mossi – starter il sindaco di Lucca, Mario Pardini – e hanno percorso i sei giri iniziali a buon ritmo, prima della scalata della salita della Maolina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo - Giovanili. Successo per la Coppa Cei. Fiacco la spunta su tutti

Articoli correlati

Ciclismo: al laziale Fiacco la classica Coppa Giuseppe CeiMonte San Quirico (Lucca),15 marzo 2026 – Il laziale Andrea Fiacco del Team Coratti si è aggiudicato la 75^ edizione della Coppa Giuseppe Cei,...

Coppa Carnevale di ciclismo ad Acireale, un grande successoVittorie di Landolina (Over 45) con un arrivo da copertina insieme con Nino Figura.

Contenuti e approfondimenti su Ciclismo Giovanili Successo per la...

Temi più discussi: Domenica di grande ciclismo giovanile: il clou è la Coppa Cei che apre la stagione allievi; Grande Domenica di Ciclismo Giovanile: il Punto Clou è la Coppa Cei che Inaugura la Stagione Allievi; OSCAR TUTTOBICI. IL LAZIALE FIACCO FIRMA LA COPPA CEI; ESORDIENTI E GIOVANISSIMI PER IL VELO CLUB EMPOLI 2026.

Ciclismo - Giovanili. Successo per la Coppa Cei. Fiacco la spunta su tuttiIl classico trofeo per Allievi vinto dal laziale davanti a Solenne a Ponte Freddana. Donne: Memorial Michela Fanini alla Gorga, Bertolucci campionessa provinciale. sport.quotidiano.net

Domenica di grande ciclismo giovanile: il clou è la Coppa Cei che apre la stagione allieviSotto la lente anche atleti di casa dome Daniele Ginesi, Paolo Panelli e Tommaso Marini. In mattinata gare giovanili per il femminile ... luccaindiretta.it

La Coppa Giuseppe Cei parla laziale con la vittoria di Andrea Fiacco ---> https://www.luccaindiretta.it/sport/ciclismo/2026/03/15/la-coppa-giuseppe-cei-parla-laziale-con-la-vittoria-di-andrea-fiacco/497036/ - facebook.com facebook