Ciclabile Morengo-Cologno primo via libera al progetto

Il progetto della ciclabile tra Morengo e Cologno al Serio ha ricevuto il primo sì ufficiale. Le autorità hanno approvato la proposta che prevede la realizzazione di una pista dedicata alle biciclette lungo la strada principale. Nei prossimi mesi, gli operai inizieranno i lavori per collegare i due paesi, offrendo così un percorso sicuro per i ciclisti.

Morengo. Il collegamento ciclabile con Cologno al Serio sta per diventare realtà: in questi giorni la giunta ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), il primo passo formale che apre la strada al progetto per cui, prossimamente, i Comuni dovranno cercare i fondi necessari per la sua concretizzazione. Techbau Spa, soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento “ ATp1 ” – un’area a destinazione produttiva nella zona nord del paese, a ridosso della Provinciale – ha realizzato il Docfap e seguirà anche la progettazione di fattibilità tecnico-economica, del valore di circa 90mila euro. Il documento... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Turismo slow, via libera al progetto. Una ciclabile lungo l’ex ferroviaVia libera al progetto del Nuovo Circondario Imolese per il turismo slow e la valorizzazione della vallata del Santerno finanziato dalla Regione con... Leggi anche: Bancomat e Sport e Salute inaugurano a Cologno Monzese primo spazio collettivo del progetto 'Illumina'