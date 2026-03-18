Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, non guiderà la squadra nella partita contro la Fiorentina in programma domenica 22 marzo perché è stato squalificato per un turno. La squadra sarà quindi priva della sua guida durante questa sfida. La decisione riguarda esclusivamente la squalifica e non ci sono altri dettagli su motivazioni o eventuali sostituti.

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, non sarà presente sulla panchina nerazzurra domenica 22 marzo contro la Fiorentina a causa di una squalificazione di un turno. Questa sanzione scaturisce dalle proteste registrate nel finale della sfida contro l’Atalanta disputata sabato 14 marzo. Parallelamente, anche Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, riceverà uno stop di una giornata per critiche irrispettose all’operato arbitrale dopo il match con il Milan. L’assenza di Chivu nella gara di Firenze costringerà il club milanese a gestire la partita senza la guida principale in un momento delicato del campionato. La decisione del giudice sportivo conferma che le reazioni emotive sul campo hanno conseguenze dirette sulla composizione tecnica delle squadre nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivu fuori: Inter senza allenatore contro la Fiorentina

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Voglio tutta la dirigenza e #chivu ovviamente messo da loro,fuori da questa Inter già domani.Bastardi indegni @Inter #ausilio #marotta #oaktree x.com