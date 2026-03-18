Chieri vola in finale di CEV Cup! Nemeth e Nervini stellari ora c’è Sylla all’orizzonte

Da oasport.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chieri ha raggiunto la finale della CEV Cup di volley femminile, seconda competizione europea per importanza. Nel match decisivo, Nemeth e Nervini sono state protagoniste con prestazioni di rilievo, contribuendo al risultato. Ora la squadra si prepara ad affrontare la prossima sfida, con Sylla che si unisce al gruppo.

Chieri si è qualificata alla finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League. La compagine piemontese ha sconfitto Dresda per 3-2 (25-13; 17-25; 28-26; 23-25; 15-12) nella semifinale di ritorno andata in scena di fronte al proprio pubblico del PalaGianni Asti di Torino, dopo essersi imposta al tie-break nel confronto d’andata disputato settimana scorsa in Germania. La Fenera Chieri è riuscita ad avere la meglio nella serratissima serie ai vantaggi che ha animato il terzo set, ma nel quarto parziale non ha chiuso i conti ed è stata trascinata al parziale decisivo: se lo avesse vinto avrebbe festeggiato la qualificazione, se lo avesse perso avrebbe dovuto giocare il golden set di spareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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