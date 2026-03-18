chiara francini danza e poesia ai ricomposti

Arezzo si prepara all'apertura della stagione teatrale al teatro di Anghiari, con lo spettacolo intitolato «Sedut!», diretto da Andrea Merendelli. La rassegna, giunta alla sua ventottesima edizione, avrà luogo dal 18 marzo 2026 e vedrà protagonisti vari artisti tra cui Chiara Francini, che presenterà una performance di danza e poesia. La stagione si inserisce nel calendario culturale della città, con un programma ricco di eventi e spettacoli.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Si chiama «Sedut!» è questo il titolo della stagione teatral e (1996) 2026 del teatro di Anghiari d iretta da Andrea Merendelli che sta per iniziare. Si parte sabato 21 marzo alle 21 con Anghiari dance hub e «Graziosissimo» di Laura Gazzani con Francesca Rinaldi, Jessica Russo, Nicolò Giorgini e la musica di Lorenzo Lucchetti. Ispirato al metodo di Enrico Cecchetti, «Graziosissimo» è uno spettacolo in cui tre danzatori esplorano il «port de bras», gesto codificato e canonico della danza classica, indagando come tale gesto possa diventare parte della nostra esperienza quotidiana: lo straordinario diventa ordinario. Prima, alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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