Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 18 marzo 2026 su Rai 3
Stasera, mercoledì 18 marzo 2026, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. La trasmissione inizia alle ore 21,20 e si concentra su casi di persone scomparse e altre vicende di cronaca. La conduttrice presenta le storie di vari individui e aggiorna sugli sviluppi di alcuni casi aperti.
. Questa sera – mercoledì 18 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La piccola Kata è scomparsa due anni e mezzo fa dall’ex hotel Astor di Firenze, dove abitava con la famiglia: chi l’ha rapita e perché? La mamma, in studio, chiede che si continui a indagare: “Temo che sia stata venduta e adottata illegalmente”. E poi il caso Cinturrino e l’audio in cui l’assistente capo parla di droga e prende i soldi dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. Cinturrino è stato indagato – insieme alla collega che ha firmato il verbale con lui – per falso, arresto illegale, calunnia, concussione e spaccio. 🔗 Leggi su Tpi.it
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