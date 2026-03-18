Il Team USA ha ottenuto la vittoria contro il Venezuela nel World Baseball Classic 2026, con un punteggio ancora da ufficializzare. La partita si è conclusa con i giocatori Eugenio Suarez e Bryce Harper che hanno reagito alle emozioni del match. La cronaca degli highlights e il risultato finale sono stati resi noti oggi, secondo quanto riportato dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

2026-03-18 12:46:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Eugenio Suarez ha affermato che “nessuno credeva nel Venezuela” dopo aver segnato una doppietta decisiva nel nono inning della finale del World Baseball Classic 2026 per aiutare il suo paese a diventare campione per la prima volta in una notte carica di emozione a Miami. La maggior parte del pubblico, composto da oltre 36.000 persone, ha sostenuto rumorosamente il Venezuela, che ha stabilito un vantaggio di 2-0 su avversari stellati e ha superato il doppio homer di Bryce Harper all’ottavo entrando nella storia. “Siamo una famiglia qui”, ha detto Suarez a FOX subito dopo la vittoria del perdente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi ha vinto il World Baseball Classic? Punteggio, risultato, highlights del Team USA vs Venezuela WBC 2026 mentre Eugenio Suarez e Bryce Harper reagiscono

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