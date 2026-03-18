Chelsea-Psg 0-3 | Barcola che perla all' incrocio! Gli highlights della partita

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain ha battuto il Chelsea con un punteggio di 3-0 a Stamford Bridge, confermando la qualificazione ai quarti di finale. Barcola ha segnato un gol spettacolare all'incrocio, mentre gli altri due sono stati realizzati durante la partita. La squadra francese ha mantenuto il vantaggio anche nel ritorno, rendendo evidente il risultato complessivo.

Il Chelsea crolla anche a Stamford Bridge, con il Paris Saint-Germain che legittima anche al ritorno la qualificazione ai quarti. Tutto già chiuso dopo 14' grazie alle reti di Kvaratskhelia e Barcola. La squadra di Luis Enrique gestisce e nella ripresa segna anche il terzo gol con Mayulu. Finisce 3-0 per i francesi: guarda gli highlights . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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