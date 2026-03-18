Chelsea-Psg 0-3 | Barcola che perla all' incrocio! Gli highlights della partita

Il Paris Saint-Germain ha battuto il Chelsea con un punteggio di 3-0 a Stamford Bridge, confermando la qualificazione ai quarti di finale. Barcola ha segnato un gol spettacolare all'incrocio, mentre gli altri due sono stati realizzati durante la partita. La squadra francese ha mantenuto il vantaggio anche nel ritorno, rendendo evidente il risultato complessivo.