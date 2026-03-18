Il comico e la modella sono stati immortalati insieme in alcune foto recenti, che mostrano una possibile frequentazione tra i due. Le immagini ritraggono Checco Zalone e Valentina Liguori mentre trascorrono del tempo insieme, condividendo momenti che sembrano indicare un rapporto in evoluzione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Nelle foto pubblicate dal magazine, Checco Zalone e Valentina Liguori hanno pranzato insieme in un ristorante tranquillo della zona residenziale Balduina, poi sono saliti in macchina per tornare verso l'abitazione del comico. Prima di entrare in casa, la modella ha fatto una piccola sosta in un supermercato vicino, poi i due sono saliti insieme, condividendo il peso delle buste. Le immagini mostrano quindi una quotidianità consolidata e, anche se non ci sono notizie né conferme ufficiali su quanto tempo i due abbiano trascorso insieme come coppia, sembra che Zalone e Liguori condividano già piccoli rituali. La loro frequentazione arriva a distanza di circa due anni dalla fine della relazione tra Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli, dopo 18 anni insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Checco Zalone ha una nuova compagna, la frequentazione con Valentina Liguori

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