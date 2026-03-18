Checco Zalone ha ufficialmente una nuova compagna, Valentina Liguori, modella e ex di un calciatore. La conferma arriva dopo la separazione dall’ex moglie Mariangela Eboli, resa nota lo scorso dicembre. Zalone e Liguori sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche, segnando così un nuovo capitolo nella vita sentimentale del comico e attore.

Checco Zalone ha ritrovato l’amore. Il noto comico e attore ha voltato pagina dopo la separazione dalla moglie Mariangela Eboli, annunciata lo scorso dicembre. Al suo fianco c’è Valentina Liguori, modella ed ex moglie del calciatore Gianluca Zambrotta. Se prima erano solo indiscrezioni, ora il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto ufficiali della coppia e parlato di un rapporto che sembrerebbe procedere verso la giusta direzione. I due sono stati paparazzati durante una passeggiata per le strade di Roma, in cui appaiono felici e sorridenti. Prima pranzano insieme, poi ornano in macchina verso l’abitazione del comico. “Lei scende e va a fare una piccola spesa in un supermercato lì vicino, lui la aspetta sul pianerottolo e insieme salgono in ascensore”, si legge a descrizione della loro giornata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Checco Zalone ha un nuovo amore, dopo l’ex moglie Mariangela Eboli arriva Valentina Liguori: chi è la modella (ex di Zambrotta)

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