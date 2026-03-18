Negli ultimi anni, le app di dating e i social sono diventati ambienti in cui ci si conosce e si comunica, ma incontrarsi di persona resta una sfida. Chattare risulta semplice e immediato, mentre il primo appuntamento può generare ansia. La differenza tra il mondo virtuale e quello reale si fa sentire, rendendo più complicato passare dall’interazione digitale alla presenza fisica.

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscerci dentro uno spazio che non è neutro. Le app di dating e i social non sono solo strumenti: sono ambienti. E ogni ambiente ci modella. Nel digitale possiamo scegliere quando rispondere, come rispondere, quanto mostrarci. Possiamo sembrare più pazienti di quanto siamo. Più centrate. Più brillanti. E così la conversazione scorre e una certa complicità sembra promettere qualcosa. Poi arriva la proposta: “Ci vediamo?” ed ecco l’ansia che sale, i pensieri autosabotanti pure e una paura mascherata da non voglia ci offusca fino a imporci una scelta: continuare a stare in un mondo virtuale rassicurante,... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chattare è facile, incontrarsi no: la nuova ansia da primo appuntamento

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