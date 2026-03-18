Champions oggi Bayern Monaco-Atalanta – La partita in diretta

Oggi l'Atalanta scende in campo in Champions League per affrontare il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale. La partita si gioca mercoledì 18 marzo e rappresenta un importante appuntamento per i bergamaschi, che cercano di avanzare nella competizione europea. La sfida si svolge allo stadio del Bayern Monaco, con le due squadre pronte a confrontarsi sul campo.

(Adnkronos) – L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i bergamaschi affrontano il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. In Germania, la squadra di Palladino va a caccia di un'impresa complicatissima, visto che per la qualificazione ai quarti servirà rimontare la sconfitta per 6-1 rimediata una settimana fa alla New Balance Arena di Bergamo. Calcio d'inizio alle 21. Dove vedere Bayern-Atalanta? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva, anche in streaming, su Amazon Prime Video. Chi passa il turno affronterà il Real Madrid ai quarti di finale di Champions. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Giornalista: "Affronterete il Bayern Monaco ai quarti di finale." Il riferimento è al fatto che la squadra tedesca parte favorita dal 6-1 della partita d'andata contro l'Atalanta. Aurelien Tchouameni, però, non ci sta: "Hai già visto la partita" (la partita di ritorno tra Bay facebook