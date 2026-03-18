Champions oggi Barcellona-Newcastle | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi il Barcellona affronta il Newcastle al Camp Nou, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita si svolge mercoledì 18 marzo e vede i blaugrana impegnati in questa fase del torneo contro la squadra inglese. L'incontro si gioca nel rispetto degli orari stabiliti e sarà visibile in diretta. Le probabili formazioni sono state annunciate e si conoscono le modalità di visione.

(Adnkronos) – Torna in campo il Barcellona in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i blaugrana ospitano il Newcastle al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La sfida d'andata della scorsa settimana è terminata 1-1: al gol di Gordon per gli inglesi, a quattro minuti dal novantesimo, ha risposto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Newcastle-Barcellona, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Barcellona-Newcastle, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Altri aggiornamenti su Champions oggi Barcellona Newcastle... Temi più discussi: Pronostico Newcastle-Barcellona quote andata ottavi Champions; Newcastle-Barcellona, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Probabili formazioni Barcellona-Newcastle: chi gioca titolare e le ultime su Tonali, Lewandowski, De Jong, Woltemade, Gordon e Wissa; Barcellona-Newcastle oggi Champions League. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. Champions League oggi in TV, dove vedere Barcellona-Newcastle, Liverpool-Galatasaray e le altre partiteLe partite di oggi del ritorno degli ottavi di Champions: Barcellona-Newcastle (ore 18:45), Bayern Monaco-Atalanta (ore 21), Liverpool-Galatasaray (ore ... fanpage.it Champions, oggi Barcellona-Newcastle: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) - Torna in campo il Barcellona in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i blaugrana ospitano il Newcastle al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione eu ... msn.com Alla vigilia degli ottavi di ritorno di Champions League contro il Newcastle, Hansi Flick ha annunciato che il Barcellona sarà l'ultimo lavoro della sua carriera: «Mi piace moltissimo lavorare qui» Come già confermato dal presidente del club, Joan Laporta, l' x.com Un tifoso spagnolo è partito da Londra e ha impostato come destinazione “St James Park”, per vedere la sua squadra, il Barcellona, contro il Newcastle in Champions League. Ma il tifoso non teneva conto del fatto che esistessero due stadi con lo stesso nome - facebook.com facebook