Champions oggi Barcellona-Newcastle | orario probabili formazioni e dove vederla

Da webmagazine24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Barcellona affronta il Newcastle al Camp Nou, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita si svolge mercoledì 18 marzo e vede i blaugrana impegnati in questa fase del torneo contro la squadra inglese. L'incontro si gioca nel rispetto degli orari stabiliti e sarà visibile in diretta. Le probabili formazioni sono state annunciate e si conoscono le modalità di visione.

(Adnkronos) – Torna in campo il Barcellona in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i blaugrana ospitano il Newcastle al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La sfida d'andata della scorsa settimana è terminata 1-1: al gol di Gordon per gli inglesi, a quattro minuti dal novantesimo, ha risposto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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