Champions League oggi in TV dove vedere Barcellona-Newcastle Liverpool-Galatasaray e le altre partite

Oggi si giocano le partite di ritorno degli ottavi di Champions League con diverse sfide in programma: alle 18:45 si affrontano Barcellona e Newcastle, mentre alle 21 sono in programma Bayern Monaco contro Atalanta, Liverpool contro Galatasaray e Tottenham contro Atletico Madrid. La giornata vede quindi quattro incontri che coinvolgono squadre di diversi paesi e campionati, trasmessi in diretta televisiva.

Le partite di oggi del ritorno degli ottavi di Champions: Barcellona-Newcastle (ore 18:45), Bayern Monaco-Atalanta (ore 21), Liverpool-Galatasaray (ore 21) e Tottenham-Atletico Madrid (ore 21). Diretta TV su Sky e NOW, Amazon Prime Video e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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