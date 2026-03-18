Champions League in TV | programma orari e dove vederla

La Champions League 20252026 entra nella fase degli ottavi di finale e le partite vengono trasmesse in televisione. Tra le squadre che disputano questa fase ci sono diverse rappresentanti di vari paesi europei, con una sola formazione italiana ancora in corsa. La programmazione delle partite e i canali su cui seguirle sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire gli incontri in diretta.

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