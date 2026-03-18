Cesena vs Catanzaro trentaduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaduesima giornata di Serie B 20252026, Cesena e Catanzaro si affrontano in una partita che potrebbe influenzare le posizioni in classifica. I romagnoli cercano di mantenere vive le speranze di playoff, mentre i calabresi puntano a consolidare la loro posizione. La partita si gioca in Italia e sarà trasmessa su alcune piattaforme di streaming e canali televisivi.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I romagnoli si giocano le ultime chance di raggiungere i playoff, mentre i calabresi pensano a blindarli. Cesena vs Catanzaro si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 15 presso l’Orogel Stadium. CESENA VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli sono reduci da una settimana movimentata, che ha visto l’esonero di Mignani e l’arrivo di Ashely Cole sulla panchina. Ci si aspetta che questo cambio possa giovare, ma intanto i risultati faticano ad arrivare: negli ultimi sei incontri i bianconeri hanno raccolto soltanto due pareggi, quattro sconfitte e nessuna vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cesena vs Catanzaro, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Catanzaro vs Sampdoria, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cesena vs Catanzaro trentaduesima... DIRETTA/ Catanzaro Cesena (risultato finale 2-0): calabresi in 4K! (Serie B, 27 dicembre 2025)La ripresa di Catanzaro-Cesena si apre con grande intensità e cambia subito volto alla partita, con i padroni di casa che portano il risultato sul 2-0. Il Cesena parte fortissimo e va a un passo dal ... ilsussidiario.net Catanzaro-Cesena 1-0, romagnoli subito fuori dai playoff ma a testa altaShpendi fallisce il colpaccio dal dischetto. L’ottima prestazione non premia i bianconeri. Fallita l’occasione del vantaggio, ne approfitta il solito Iemmello Cesena, 17 maggio 2025 – Si chiude a ... ilrestodelcarlino.it