Cesena esordio da incubo per mister Cole A Mantova cambia tutto | ed è tracollo

Nel match tra Mantova e Cesena, il team ospite ha subito una sconfitta per 3-0. La formazione del Mantova si è schierata con un modulo 3-4-2-1, con Bardi tra i pali e Meroni, Cella e Castellini in difesa. Durante la partita sono entrati in campo vari giocatori come Maggioni, Paoletti, Caprini, Falletti e Mancuso, che hanno contribuito al risultato finale.

MANTOVA 3 CESENA 0 MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Dembelè (18’ st Maggioni), Trimboli (37’ st Paoletti), Kouda, Benaissa; Marras (37’ st Falletti), Buso (24’ st Caprini); Mensah (24’ st Mancuso). A disp.: Vukovic, Chrysopoulos, Gonçalves, Radaelli, Wieser, Zuccon. All.: Modesto. CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (30’ st Amoran), Guidi; Francesconi (30’ st Bisoli), Corazza (18’ st Bastoni); Ciervo (18’ st Olivieri), Berti, Shpendi; Vrioni (15’ st Cerri). A disp.: Siano, Ferretti, Abbondanza, Kebbeh, Arrigoni, Domeniconi. All.: Cole. Arbitro: Zanotti di Rimini. Reti: 6’ pt Zaro (aut.), 12’ st Meroni, 48’ st Mancuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, esordio da incubo per mister Cole. A Mantova cambia tutto: ed è tracollo Articoli correlati Il Cesena cade 3-0 a Mantova. Cole: male la primaCesena, 17 marzo 2026 – Non basta nemmeno l’esonero a dare uno scossone all’ambiente. Ashley Cole, anni di 'bravate' e attenzione morbosa dei media: una star da tabloid per la panchina del CesenaNon è il videogame Football Manager, è la realtà: Ashley Cole sarà l'allenatore del Cavalluccio fino alla fine del campionato, quindi per le ultime... Tutti gli aggiornamenti su Cesena esordio da incubo per mister... Temi più discussi: Ashley Cole, esordio da incubo: il suo Cesena affonda a Mantova 3-0. Venezia: fuga in vetta; Live Südtirol - Pescara - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 15/03/2026; Empoli, ufficiale: dopo Pagliuca e Dionisi, il nuovo allenatore è Fabio Caserta; L'Iran andrà a giocare il Mondiale in Messico? No della FIFA alla proposta: Si giochi come previsto dal calendario. Serie B, 31ª giornata: Venezia allunga sul Monza. Ashley Cole esordio da incuboSi è aperta con cinque anticipi la 31ª giornata di Serie B. Il Venezia vola a +3 sul Monza dopo il netto 3-1 al Padova, mentre il Mantova. tuttomercatoweb.com Diretta Mantova Cesena | Streaming video tv: esordio da allenatore per Ashley Cole (Serie B, 17 marzo 2026)Diretta Mantova Cesena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Martelli per il trentunesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Il Venezia schianta il Padova e allunga sul Monza. Debutto da incubo per Ashley Cole con il Cesena - facebook.com facebook La sua avventura sulla panchina del Cesena comincia oggi contro il Mantova #SerieBKT #DAZNBetClub #DAZN x.com