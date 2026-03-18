Enrique Cerezo ha dichiarato che i prezzi dei biglietti per la finale di Copa del Rey non sono stabiliti dal club e che la decisione non dipende da loro. La questione riguarda la gestione dei costi e l'organizzazione dell'evento, con Cerezo che ha spiegato come le scelte siano prese da altre autorità o enti coinvolti. La discussione sui prezzi ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, è intervenuto in merito alle polemiche sui prezzi dei biglietti per la finale di Copa del Rey, in programma contro la Real Sociedad. In un contesto di crescente insoddisfazione tra i tifosi riguardo ai costi elevati, Cerezo ha ribadito che il club non è responsabile nella determinazione dei prezzi dei biglietti. La situazione ha suscitato molte discussioni tra i sostenitori e gli esperti del settore. Cerezo ha dichiarato: “Noi non impostiamo i prezzi; questo è qualcosa che viene deciso da altri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cerezo sui prezzi dei biglietti per la Copa del Rey: “Non dipende da noi”.

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