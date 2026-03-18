Secondo Bankitalia, la Cassa Depositi e Prestiti può essere considerata una banca. La discussione riguarda se un’esperienza professionale al massimo livello in Cdp sia sufficiente per valutare l’idoneità a ricoprire una carica bancaria in un istituto di rilievo nazionale. La questione viene affrontata in alcune cronache, evidenziando il ruolo di Cdp nel settore finanziario.

In alcune cronache viene di nuovo sollevato il tema se un'esperienza professionale al massimo livello presso la Cassa Depositi e Prestiti possa essere considerata sufficiente ad affermare l'idoneità a ricoprire una carica bancaria in un istituto di rilievo nazionale. Il riferimento è a Fabrizio Palermo, uno dei candidati alla carica di amministratore delegato del Montepaschi. Considerate le dimensioni, la complessità e l'operatività di un ente qual è la Cassa, che si potrebbe definire come un conglomerato, la questione non si dovrebbe neppure porre. Ma è in ogni caso utile ricordare che, in occasione della riforma della Cdp durante il secondo governo Berlusconi, la Banca d'Italia, a cui era stato chiesto dal Tesoro un parere, fece presente che, per le attribuzioni previste, la Cassa diventava, nella sostanza, una vera e propria banca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cdp equivale a una banca? Secondo Bankitalia è così

Articoli correlati

Leggi anche: Bankitalia e banca centrale Irlanda: “Innovation Data Challenge”

**Crescono le frodi con carte prepagate, secondo i dati di Bankitalia****Crescono le frodi con le carte prepagate, secondo i dati di Bankitalia** Sono aumentate, nel primo semestre del 2025, le frodi associate alle carte...

Contenuti e approfondimenti su Secondo Bankitalia

Discussioni sull' argomento Cdp equivale a una banca? Secondo Bankitalia è così; Mps, De Mattia (ex Bankitalia): Passera, Vivaldi e Palermo pienamente idonei, dubbi sarebbero una boutade.

Cdp equivale a una banca? Secondo Bankitalia è cosìFu Via Nazionale durante il governo Berlusconi a definirla vero e proprio istituto di credito. Poi il Tesoro ha mediato ... ilgiornale.it

Bankitalia, ispezione al Fondo Italiano d’Investimento (Cdp): ecco i rilievi della Vigilanza. Che continua la sua strettaGli sceriffi di Bankitalia bussano al Fondo Italiano di Investimento. La sgr controllata da Cdp con il 55% e partecipata da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper, Enpam, Enpaia e Abi è finita ... milanofinanza.it

#11marzo #Bankitalia #online i dati sul #Turismo internazionale a dicembre 2025, basati su interviste e conteggi di viaggiatori in transito alle frontiere italiane e condotta secondo le convenzioni metodologiche previste da @IMFNews bancaditalia.it/statistich x.com

Tribunale di Roma assolve Report: Bankitalia sconfitta nella causa sullo scandalo diamanti Roma, 17 marzo 2026 – Il Tribunale di Roma ha rigettato la causa miliardaria intentata dalla Banca d’Italia contro la trasmissione Report di Rai 3. Al centro della contes - facebook.com facebook