Antonio Cassano ha commentato la sua opinione sul VAR, definendolo inutile e suggerendo di eliminare questa tecnologia. Ha inoltre proposto di affidare la ristrutturazione ai vertici del calcio a una figura come Paolo Maldini, ritenendo che possa contribuire a un cambiamento. La dichiarazione è stata fatta in un’intervista pubblica, senza approfondimenti su eventuali motivazioni o dettagli ulteriori.

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. In merito ad un campionato sempre più avvelenato da polemiche e sospetti sull'operato degli arbitri, 'FantAntonio' si è schierato apertamente contro l'utilizzo del VAR. Cassano: "Il rigore su Frattesi è clamoroso: ma quelli al VAR cosa fanno?" "Lo dico da cinque anni, bisogna eliminare il VAR. Non serve a niente, è inutile. Io voglio che in campo ci sia solo l’arbitro: se è buono bene, se sbaglia giusto farlo stare tre giornate a casa, altrimenti non se ne viene fuori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “Eliminare il VAR, è inutile. Ai vertici del calcio metterei Maldini per dare una bella ripulita”

Articoli correlati

Inter-Juve, un calcio ai nostalgici: è la dimostrazione che serve più Var e non meno VarAdesso forse ve lo ricordate com’era il calcio di una volta, in cui tante partite sono state falsate, altrettanti campionati indirizzati da sviste...

Leggi anche: È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dalla Locride ai vertici del calcio europeo

Una selezione di notizie su Cassano Eliminare il VAR è inutile Ai...

Discussioni sull' argomento Antonio Cassano: Vieri è il centravanti italiano più forte di sempre. A Fabregas ho detto: scappa all’estero. Qui piace solo il cinema di Allegri; Cassano non cambia idea: L'Inter può perdere lo scudetto solo se...

Cassano: Come fa l’Inter a perdere lo scudetto? Solo con Inzaghi! Chivu top, per il post Calha…Intervistato dal Giorno, l'ex attaccante di Inter, Milan e Roma ha parlato dell'Inter di Chivu e della lotta per il campionato col Milan ... msn.com

Cassano: l'Inter perde lo scudetto solo se torna Inzaghi, il Var va buttato. Zanetti dà buca ad Adani e VentolaFantAntonio Cassano scatenato su arbitri e Leao, il vicepresidente nerazzurro Zanetti doveva partecipare all'evento di Viva el Futbol ma ha preferito rimanere in silenzio stampa ... sport.virgilio.it

#Cassano: “Il #Milan si è ritrovato lì per miracolo: ha vinto tante gare giocando in modo indegno” - facebook.com facebook

#Cassano: “Chivu e Fàbregas fantastici. Ma qui da noi piacciono #Allegri e Mourinho, gente che fa cinema” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com