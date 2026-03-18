Caso Lautaro l’Inter sceglie la linea della prudenza | niente Fiorentina dal 1?

L’Inter ha deciso di mantenere il rientro di Lautaro Martinez in sospeso, evitando di schierarlo contro la Fiorentina dal primo minuto. Il capitano nerazzurro, assente dalla trasferta di Bodo circa un mese fa, sta continuando il suo percorso di recupero ad Appiano Gentile con un training differenziato. La scelta della squadra è quella di evitare rischi e monitorare attentamente le condizioni del giocatore.

L’ Inter congela il rientro di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, lontano dal terreno di gioco dalla trasferta di Bodo di un mese fa, prosegue il proprio iter differenziato ad Appiano Gentile, spegnendo le speranze di una titolarità immediata contro la Fiorentina. Nonostante il forcing del numero 10 per tornare a guidare l’attacco dopo un ciclo di appena 2 vittorie in 7 match, la strategia di Christian Chivu e dello staff medico vira verso la massima prudenza. Il vantaggio di +8 sul Milan a nove giornate dal termine della Serie A permette alla dirigenza di evitare azzardi clinici, scongiurando il rischio di una ricaduta muscolare che comprometterebbe lo sprint finale per Scudetto e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Caso Lautaro, l’Inter sceglie la linea della prudenza: niente Fiorentina dal 1? Articoli correlati Infortunati Inter, il punto in vista della sfida contro la Fiorentina: cautela per Lautaro Martinez, novità per Calhanoglu e non solo…di Redazione Inter News 24Infortunati Inter, il punto in vista della delicata sfida contro la Fiorentina: le novità su Lautaro, Calhanoglu e Akanji... Leggi anche: Probabili formazioni Inter Arsenal: Chivu sceglie Zielinski, davanti la coppia Lautaro Martinez Thuram Altri aggiornamenti su Caso Lautaro Temi più discussi: No Lautaro no party, ma ora il Toro sta per tornare. Di nuovo in campo: l'obiettivo è Firenze; Infortuni Inter, verso l'Atalanta: il piano rientri per Calhanoglu e la ThuLa; Lautaro verso il rientro, con il capitano è un'altra Inter: fissata la data del ritorno in campo, il Toro vuole un finale super con i nerazzurri e l'Argentina; Lautaro scalda il motore: l’Inter lo aspetta, si avvicina il giorno del rientro. Inter: Lautaro scalpita, ma il rientro con la Fiorentina può avere due effetti collateraliLautaro preme per il rientro in campo almeno a gara in corso contro la Fiorentina, ma l'Inter potrebbe scegliere di utilizzarlo solo in caso di emergenza per almeno un paio di ragioni ... sport.virgilio.it Inter, come sta Lautaro? Sensazioni negative in vista della FiorentinaLe condizioni di Lautaro Martinez destano preoccupazione proprio in vista della partita contro la Fiorentina. Eppure, sembra che l'argentino possa non rientrare contro la viola: stando a quanto ... fantacalcio.it