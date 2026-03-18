Caselli | la riforma crea un potere giudiziario senza

Il 18 marzo 2026 alle ore 03:23, l’ex procuratore antimafia Gian Carlo Caselli ha espresso una forte opposizione alla riforma della giustizia, affermando che questa crea un potere giudiziario senza contrappesi. La sua dichiarazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale in cui evidenzia i rischi di una modifica normativa in discussione. La posizione di Caselli si distingue per la chiarezza con cui denuncia le potenziali conseguenze della riforma.

Il 18 marzo 2026 alle ore 03:23, l’ex procuratore antimafia Gian Carlo Caselli scende in campo con una dura presa di posizione contro la riforma della giustizia. In vista del referendum fissato per il 22 e 23 marzo, la sua voce si unisce al fronte del No, descrivendo scenari preoccupanti per l’indipendenza dei magistrati. La paura è che i pubblici ministeri diventino un corpo chiuso e autonomo, svincolato dai controlli legali. Si teme che questa separazione crei un potere enorme nelle mani di pochi, capace di decidere unilateralmente chi indagare e quando farlo. L’intervento arriva come ultimo soccorso prima delle urne, evidenziando il rischio di una inefficienza efficiente che protegge interessi specifici invece di garantire la legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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