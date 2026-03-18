In Lombardia, molte case di lusso sono oggetto di interesse da parte di acquirenti con disponibilità elevate. Le zone più richieste sono principalmente Milano e le sue periferie, dove si concentrano gli immobili di alta gamma. Chi acquista queste proprietà proviene spesso dall'Italia, ma anche da altri Paesi europei e clienti internazionali. La cifra richiesta per queste abitazioni supera spesso il milione di euro.

Milano, 18 marzo 2026 – Avete un milione o più che vi ballano nel portafoglio? Allora questo articolo potrebbe esservi utile, se non altro a scopo di orientamento. Scherzi a parte, noi persone comuni non possiamo che guardare con una punta di invidia alle statistiche sull’acquisto di case di lusso in Lombardia così come elaborate da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato ai cittadini internazionali che vogliono comprare la loro abitazione da sogno in Italia. Il quadro: in crescita marcata il segmento extra-lusso. Nel 2025, secondo l’analisi effettuata dagli esperti di Gate-away, la Lombardia si è confermata come uno dei principali poli del lusso a livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case di lusso in Lombardia: chi le compra e dove

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