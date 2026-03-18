casa di riposo a rischio trattative in corso

Una casa di riposo a Grizzana è al centro di trattative in corso. Il sindaco Franco Rubini ha dichiarato che questa struttura rappresenta un servizio essenziale per la comunità e ha espresso preoccupazioni riguardo al suo futuro. Poche settimane fa, l’amministrazione aveva inviato una lettera ai cittadini per comunicare le preoccupazioni legate a Villa Morandi.

"Una casa di riposo rappresenta un servizio essenziale per la comunità". Lo ribadisce il sindaco di Grizzana, Franco Rubini (sotto), a poche settimane dalla lettera ai cittadini in cui esprimeva le preoccupazioni dell’amministrazione per il futuro di Villa Morandi. La cooperativa che gestisce la struttura (a destra), infatti, aveva recentemente annunciato l’interruzione dell’attività da oggi: una comunicazione che aveva attivato una rete di interventi e incontri per individuare soluzioni non solo per i 25 anziani ospiti, ma anche per i lavoratori. "Finora sono stati organizzati dalla Città Metropolitana tre tavoli di salvaguardia e tutti gli ospiti sono stati ricollocati in altre case di riposo tra Bologna, Rioveggio e altre località. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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