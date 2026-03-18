Casa della solidarietà un tetto per gli ultimi

È stata inaugurata a Carmignano la “Casa della solidarietà”, un nuovo progetto di accoglienza abitativa promosso dalla Società della Salute. Si tratta del primo esempio di “housing first” nella zona, con l’obiettivo di offrire un riparo stabile a persone in difficoltà. La struttura rappresenta un intervento diretto per fornire un alloggio a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

E’ nata la “ Casa della solidarietà ”, il primo “ housing first ”, di accoglienza abitativa a Carmignano, gestita dalla Società della Salute. La struttura nasce dopo un lungo restauro dell’ex sede della Misericordia in via Bicchi, oggi di proprietà del Comune. L’edificio ha una superficie di 200 mq, è suddiviso in quattro camere, tutte con bagnio e spazi comuni. Qui troveranno accoglienza 8 persone (tre ci sono già) in situazione di emarginazione ad esempio senza tetto, chi ha perso casa e lavoro. Circa 50 mq dell’immobile saranno per il “banco alimentare”, gestito dalla Caritas. La ristrutturazione è costata circa 340.000 euro, finanziati dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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