Caruso-Bayern la verità sull’addio alla Juve | Ho scelto in 24 ore

Arianna Caruso spiega i motivi del suo addio alla Juventus Women, annunciando di aver deciso in sole 24 ore di trasferirsi al Bayern Monaco. La centrocampista azzurra ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, rivelando i dettagli del suo rapido cambio di maglia e i fatti legati alla sua scelta. La sua decisione ha sorpreso molti appassionati di calcio femminile.

Arianna Caruso rompe il silenzio sulla separazione dalla Juventus Women: la centrocampista azzurra ha analizzato ai microfoni del Corriere dello Sport i retroscena del suo trasferimento lampo al Bayern Monaco. La decisione, maturata nel febbraio 2025 in appena 24 ore, ha segnato la fine di un’era per il club bianconero, dove la calciatrice era considerata una colonna portante. «Il cuore era pesante, ma non potevo ignorare quel treno professionale», ha dichiarato Caruso, sottolineando come l’esigenza di una crescita internazionale abbia prevalso sul legame affettivo con Torino, nonostante le difficoltà iniziali di inserimento in un roster di élite già collaudato e i problemi legati alla barriera linguistica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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