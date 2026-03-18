Carta docente il bonus non è ancora arrivato a molti La rabbia dei prof | Senza quei soldi non possiamo pagarci i corsi

Molti insegnanti stanno ancora aspettando di ricevere il bonus della carta docente, anche se la data stabilita era il 9 marzo, giorno in cui il ministero dell’Istruzione e del Merito aveva annunciato l’attivazione ufficiale del servizio. La mancanza di accrediti sta creando frustrazione tra i docenti, che sottolineano come senza quei fondi non possano sostenere i costi dei corsi di aggiornamento.

Era stata indicata una data precisa, il 9 marzo. Con l’annuncio dell’attivazione ufficiale da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito. Ma a settimane di distanza, per molti insegnanti la Carta del docente, quest’anno ampliata anche agli insegnanti precari e con più ambiti in cui poterla utilizzare, resta ancora un’attesa. L’accesso alla piattaforma è possibile, ma in diversi casi il credito non risulta disponibile. Nessun buono generabile, importi mai aumentati nel portafoglio digitale e, in alcuni casi, pochi centesimi rimasti dal bonus precedenti al posto dei 383 euro previsti per quest’anno. Limbo che sta alimentando dubbi e proteste tra i docenti, soprattutto tra quelli precari, per i quali quest’anno il bonus rappresenta una novità importante. 🔗 Leggi su Open.online

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