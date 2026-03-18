carrarese sampdoria seguite qui la diretta web

Oggi si gioca la partita tra Carrarese e Sampdoria, con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica di Serie B. La sfida si svolge a Carrara e viene seguita in diretta web, offrendo aggiornamenti in tempo reale su quanto accade in campo. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nella lotta per la salvezza.

Carrara, 18 marzo 2026 – Sfida tra due squadre in cerca di punti per allontanarsi dalle zone “calde” della Serie B. Seguite qui la diretta web di Carrarese-Sampdoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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