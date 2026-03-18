Caro carburanti stretta del Governo con un apposito decreto Meloni | Taglio di 25 centesimi al litro C' è la firma di Mattarella

Il Governo ha approvato un decreto che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti. La misura, firmata dal capo dello Stato, si inserisce in un’azione volta a contenere l’aumento dei prezzi, con un intervento che coinvolge sia il mercato interno che quello internazionale. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione sulla variazione dei costi.

Un doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti. Il governo accelera sul decreto anti caro-benzina mentre dagli Stati Uniti arrivano segnali di intervento diretto sul mercato petrolifero, in un contesto segnato dalle tensioni legate alla guerra contro l’Iran. L'Italia, intanto, come conferma al Tg1 la premier Meloni si avvia verso il tanto auspicato (dagli utenti) taglio alle accise: il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri, che si è riunito nel tardo pomeriggio di oggi, introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti. «Combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo», ha sottolineato la premier. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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