Caro benzina il governo passa all' azione | stretta sulle speculazioni bonus e social card rafforzata

Il governo ha annunciato misure concrete per fronteggiare il rincaro dei carburanti, introducendo una stretta contro le speculazioni lungo tutta la filiera dei carburanti. Sono stati inoltre previsti un contributo supplementare per chi possiede la social card e un bonus straordinario destinato agli autotrasportatori. Le nuove iniziative mirano a contenere i costi e a sostenere le categorie più colpite.

Una stretta sulle speculazioni lungo la filiera dei carburanti, un contributo aggiuntivo per i titolari della social card e un bonus straordinario per gli autotrasportatori. Sono le principali misure contenute in una bozza del decreto carburanti atteso in serata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sul fronte del contrasto alle distorsioni di mercato, il testo prevede che nei due mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento venga istituito "uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti". Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, qualora rilevi "un... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caro benzina, il governo passa all'azione: stretta sulle speculazioni, bonus e social card rafforzata Articoli correlati Decreto carburanti, da taglio delle accise a social card rafforzata e stretta sulla speculazione: la bozza del governoDisposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali: questo il titolo del decreto legge contro il... Benzina: stretta sulle speculazioni. Nella bozza di decreto anche la segnalazione alla magistratura. E il prezzo del petrolio saleLo prevede un articolo contenuto in una bozza ancora provvisoria del decreto contro il caro-benzina allo studio del governo. Approfondimenti e contenuti su Caro benzina Temi più discussi: Caro benzina, governo lavora a misure: fra le ipotesi il meccanismo delle accise mobili; Accise mobili, ecco il piano anti-choc del governo contro il caro carburante; Accise carburanti, verso bonus famiglie-imprese. Per lo Stato extragettito da 9,5 milioni al giorno; Caro carburanti: il governo Meloni solo in 'monitoraggio', benzina e diesel alle stelle. Caro benzina, Meloni corre ai ripari e convoca un Cdm. Pd: Governo finora immobileLa decisione a quattro giorni dal referendum. Secondo ambienti di governo, si valuta anche il credito d’imposta per gli autotrasportatori. Sul tavolo taglio ... repubblica.it Bonus carburante 2026: nuove misure contro caro benzina in arrivo?Il Governo sta valutando il bonus carburante per contrastare il caro benzina: ipotesi, importi e chi potrebbe beneficiarne. alfemminile.com Stasera alle 19 si terrà un Consiglio dei ministri su caro benzina facebook Sul caro benzina pare che oggi Giorgia Meloni voglia abbassare le accise che pure lei aveva alzato. Smentendo il ministro Urso che aveva dichiarato: tagliare le accise avvantaggia i ricchi (sic!). Secondo me spesso Urso riesce anche a far peggio di Tajani, vo x.com