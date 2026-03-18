caro benzina il cdm verso un decreto ad hoc

Nella serata del 18 marzo si riunisce il Consiglio dei ministri, che discuterà di possibili misure riguardanti i carburanti e l’aumento dei prezzi dell’energia. Tra le questioni sul tavolo ci sono i rincari causati dal conflitto in Iran. Si pensa di approvare un decreto legge specifico per affrontare queste problematiche.

Un Consiglio dei ministri è previsto nella serata del 18 marzo. Sul tavolo possibili provvedimenti su carburanti e rincaro dei prezzi dell’energia dovuti al conflitto in Iran: si va verso il varo di un decreto legge ad hoc. Palazzo Chigi (Imagoeconomica). Meloni ha visto Giorgetti e Pichetto Fratin a Palazzo Chigi. In mattinata la premier Giorgia Meloni ha visto a Palazzo Chigi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin: sul tavolo il dossier carburanti, con un focus sulle misure per contrastare le possibili speculazioni. Da giorni imprese e associazioni dei consumatori chiedono al governo un intervento per mitigare il rialzo del prezzo dell’energia e quello dei carburanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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