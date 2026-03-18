Carly Rae Jepsen è diventata mamma | il divertente scatto per annunciare la nascita su Instagram

La cantante Carly Rae Jepsen ha annunciato su Instagram di essere diventata mamma, condividendo uno scatto nelle sue storie. La foto mostra un momento intimo e felice, senza ulteriori dettagli sulla nascita. L’immagine è stata pubblicata senza preavviso, attirando l’attenzione dei follower. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social media, suscitando interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

Primo bebè per la 40enne cantante canadese, che pubblica un simpatico scatto nelle storie Instagram. “Le ultime due settimane sono state le migliori della mia vita – ha scritto la cantante – Benvenut* al mondo, piccol*”. La cantante annuncia la nascita della sua secondogenita con una dedica intensa su Instagram: «Le parole non bastano perché l’amore è troppo gr. L’interprete di Call me maybe aveva annunciato la prima gravidanza nel novembre 2025, condividendo poi di tanto in tanto sul proprio account social foto della pancia in stato di crescita. Jepsen e Cole MGN sono sposati dal 2024; anche in quel caso, la notizia dell’imminente matrimonio era stata data a mezzo social, con una caption inequivocabile: “Siamo ufficialmente fidanzati”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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