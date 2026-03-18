Cari grillini dare buca a Fedez è stato un autogol madornale Prendetevela con Conte non con Meloni

Nel M5S si sono scatenate polemiche dopo che alcuni membri hanno criticato la premier per aver partecipato a un podcast di Fedez, considerato un punto di riferimento per il pubblico giovanile. La questione ha sollevato discussioni interne sul comportamento da adottare e su chi sia responsabile delle eventuali critiche rivolte alla leader di governo. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tenore tra gli esponenti del movimento.

Nel M5S si frigna e si getta veleno sulla premier, “rea” di avere accettato l’invito di Fedez al suo podcast che parla soprattutto a un mondo giovanile. La premier ha parlato di tutto, dal referendum alle guerre: giovedì andrà in onda integralmente il colloquio. Nell’attesa, le opposizioni parlamentari ed editoriali riversano critiche alla premier per questa scelta comunicativa. Inverosimile per il senso del ridicolo l’atteggiamento astioso dei grillini. Il loro leader, Giuseppe Conte, snobba il podcast del rapper, rifiuta l’invito ad andare a farsi intervistare e poi dal suo partito partono gli strali contro la premier. Una follia. Conte snobba il podcast di Fedez, ma i suoi incolpano la premier: la follia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cari grillini, dare buca a Fedez è stato un autogol madornale. Prendetevela con Conte, non con Meloni Articoli correlati Leggi anche: Cari grillini, se non adesso quando costituire una Commissione d'inchiesta? Leggi anche: Non prendetevela con Messi che sta zitto con Trump alla Casa Bianca: Maradona era quello unico