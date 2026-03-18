Un cardinale sta valutando la costruzione di un'arena per il basket a Milano, con un progetto che potrebbe essere realizzato a San Donato. La proposta prevede un investimento di circa 400 milioni di euro e una capienza di 18.000 posti. RedBird, la società coinvolta, sta considerando i tempi e i costi necessari per portare avanti il progetto.

Il nuovo San Siro non è ancora nato e rischia di avere già una sorellina. RedBird in queste settimane dovrà decidere se inviare una prima offerta non vincolante alla Nba per l'acquisizione di una franchigia in Nba Europe, la lega di basket che dovrebbe nascere in Europa tra un anno e mezzo. La decisione entro fine marzo. C'è una questione collaterale. Se Gerry Cardinale si lancerà in questa nuova avventura - il suo interesse è molto alto - dovrà prevedere la costruzione di un'arena con standard Nba. Il Forum di Assago, glorioso ma vecchio, non li ha e non li può avere. L'impianto di Santa Giulia, costruito per i Giochi invernali, è stato pensato per altro e al momento non è omologato per il basket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale costruirà un'arena per il basket a Milano? Ecco luogo, costi, tempi ed effetti per il Milan

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