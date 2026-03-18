Il ministro delle politiche agricole ha dichiarato che il governo ha ridotto le accise sui carburanti, lasciando le polemiche a Landini e Vannacci. Ha aggiunto che il suo ruolo è concentrarsi sull'aiuto alle persone in difficoltà, lasciando agli altri le critiche e le polemiche politiche. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di confronto pubblico sulla gestione dei prezzi dei carburanti.

“ Il bello di stare al governo è che gli altri fanno critica e polemica. Tu puoi aiutare le persone che hanno bisogno di essere aiutate. Lascio che i Vannacci e i Landini facciano polemica, da ministro dei trasporti abbiamo fatto qualcosa di importante per tanti italiani. Da domani tedeschi, francesi e spagnoli pagheranno molto più caro rispetto all’Italia diesel e benzina, se questa maledetta guerra andasse avanti per settimane o mesi, il rischio sarebbe di non avere più carburante”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulle parole dell’ex vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, che aveva definito il taglio delle accise ai carburanti un “palliativo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, Salvini: "Noi tagliato le accise, lascio polemiche a Landini e Vannacci"

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